比特幣曾失守6.1萬關 22萬人爆倉

比特幣近日高位回落

幣圈近日又再經歷高山低谷，加密貨幣平台CoinMarketCap數據顯示，「一哥」比特幣（Bitcoin）曾跌至60,807美元一枚，其後在63,000美元爭持；「二哥」以太幣一度低見3,059美元，之後回順在3,200美元上落。

至於幣價下跌，專門統計加密貨幣期貨倉位和資金流等交易數據的CoinGlass則指，過去24小時，加密貨幣全網爆倉金額逾7億美元（約54.6億港元），逾22.2萬人遭強制平倉。

微策略一周斥48億掃貨 不過，「比特幣大好友」微策略（MicroStrategy）近期卻接二連三狂掃比特幣，美國證券交易委員會（SEC）最新文件顯示，該企在3月11至18日期間，以6.23億美元（約48億港元）的價格購入9,245枚比特幣，近期持有的比特幣總量達214,246枚，佔全球已開採的比特幣（約1,970萬枚）的1%以上，平均每枚成本為35,160美元。

雖然比特幣價格波動，惟深陷高通脹困擾的阿根廷民眾，據報正以比特幣取代美元，抵禦物價上升的威脅。據指當地加密貨幣交易所Lemon，比特幣購買量接近20個月以來最高，惟2月份相關加密貨幣詐騙案亦急增5倍。

渣打估幣價見15萬美元 另邊廂，早前看好比特幣今年見10萬美元（約78萬港元）的渣打銀行，最新上調其目標價至15萬美元（約117萬港元），升勢可能持續到2025年，明年更有望突破25萬美元（約195萬港元），之後則回落至20萬美元（約156萬港元）附近。該行認為，比特幣現貨交易所買賣基金（ETF）吸金強勁、機構投資者對比特幣興趣高漲，以及減半行情都是推高幣價的誘因。