消化俄羅斯廠停產 油價回軟

近期銅價觸及11個月高點，市場猜測美國一旦減息，可刺激需求，另擔心礦山和冶煉廠發生銅供應風險；相比之下油價一直相對穩定，至近日因擔心俄羅斯煉油廠停產的影響，布蘭特期油價格本周一度升至逾每桶87美元，惟昨日已消化相關消息，油價回軟，布蘭特期油及紐約期油同跌逾1%。

曾任高盛大宗商品研究工作的Jeff Currie，在轉職凱雷投資集團（Carlyle Group LP）首席戰略官後接受外媒訪問時表示，如果美國聯儲局在未來幾個月降息，油價將遠高於目前市場普遍預期的每桶70至90美元。

蜆殼擬出售千個加油站 他指出，中國支持製造業和歐洲重建庫存的舉措都意味着大宗商品價格走強，尤其是石油和銅，強調「這方面的上行空間很大」。他又認為，能源轉型的不協調和混亂本質將導致價格波動加劇，擁有傳統化石燃料資產以及更環保的能源來源是對沖這些風險的關鍵。

油企消息方面，消息指蜆殼（Shell）在今年的能源轉型策略報告內稱，擬擴大包含零售貨品銷售功能的充電點業務，專注在中國及歐洲區域建立據點。目前該企管理5.4萬個充電點，期望2030年增至20萬個。

同時，該企計劃通過出售加油及零售站，籌集資金用於拓展充電及零售點，具體擬在今、明兩年分別出售500個全資擁有的加油站，即合共1,000個。去年旗下管理的加油站業務點雖減少2.1%，仍擁有4.7萬個。

美國康菲石油行政總裁Ryan Lance表示，美國石油產量將升至每日逾1,400萬桶後見頂；又指美國最大頁岩油氣田二疊紀盆地今年產油量將每日增加30萬至40萬桶。