日央行鴿派加息 Yen兌港元挫至5.15算

日本央行終結長達8年的負利率政策，但加息幅度近乎零，加上金融狀況將保持寬鬆的取態鮮明，故被外界一致稱為鴿派加息（doivish hike），更促使日圓兌每美元周三加速跌穿151水平，折合每百日圓兌港元甚至低見5.15算，重返逾4個月前低位。不過，有「日圓先生」之稱的日本大藏省（現財務省）前財務長榊原英資預期，若日圓跌至155或以下（即每百日圓兌5港元或更低），日本當局可能干預匯市支撐日圓。

榊原：圓匯見155或干預 面對日圓逐步跌向去年11月創下的33年低位，即兌每美元約151.95的重要關口，市場估計，一旦日圓貶值過急，在日股周四復市之際，不排除當地官員施展口頭干預。榊原英資亦指，若日圓跌到155至160兌每美元（即每百日圓兌4.87至5港元），就有點過分，日本當局或會入市干預，預計到今年底或2025年初，圓匯將漲至130水平，而通脹時期亦即將來臨。

儘管外界普遍認為，日央行不會像美國聯儲局對抗通脹時大幅加息，但經濟學家們對日央行需要多長時間才再次加息存在分歧。有分析師預測，日央行今年底政策目標利率為0.1厘，顯示大多數人預計不會再加息作為基本情景。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）認為，在日央行新框架下，政策緊縮的步伐將是漸進的，今年政策利率將維持在零至0.1厘。就圓匯而言，關鍵驅動因素仍然是聯儲局的政策舉措，而非日央行貨幣政策的正常化。鑑於聯儲局將於年中開始寬鬆的預期，預計日圓兌每美元匯率將在6月底前接近145，年底前則接近140。

反觀美匯指數，在聯儲局決議聲明前夕持續反彈，周三再漲0.23%。由於上周發布的2月美國消費及生產物價通脹數據均較預期強勁，業界估聯儲局今年首次降息的時間將延遲。同時日央行不太可能連續加息的推測，變相進一步提振美匯走勢。

人幣兌每美元曾跌穿7.2 隨着美匯回暖，昨在岸人民幣兌每美元一度跌穿7.2關，低見7.201，尾市跌幅收窄，收報7.1993，按日持平，或與中國人民銀行維穩意圖明顯有關。人行公布，3月份一年期貸款市場報價利率（LPR）保持在3.45厘，且5年期以上LPR維持在3.95厘，基本符合預期。近日人行亦已更新貨幣政策委員會組成人員名單，特別是中證監主席吳清、人行副行長宣昌能等人加入，後者周四會有份舉行發布會介紹財政、金融數據及政策情況。