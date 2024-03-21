華再掟美債 料未完

1月減186億美元 日本持倉年半最高 美國聯儲局公布議息結果前夕，美國財政部國際資本（TIC）率先公布全球各國的1月美債倉位規模。市場關注的美國第二大海外債主──中國，所持的美債金額按月減少186億美元，跌幅相當於2.27%，整體規模降至7,977億美元。以資金流角度來看，中國亦是連續第3個月淨賣出美債，1月淨沽售217.35億美元，而考慮到最近兩個月美國債息抽升，估計中國的美債持倉將繼續下跌。

之不過，「頭號債主」日本持有的美債規模繼續創2022年8月以來最高，達1.1531萬億美元，按月再多149億美元。資金流亦與其持倉同步上升，1月淨買入124.29億美元，惟期內淨賣出7.73億美元的美股，未知是否與資金班資回朝力挺日股有關。

一直以來，坊間總有聲音指美債乃中國的談判籌碼，透過不斷減持美債，以「去美元」戰術減低貿易戰的傷害，但奈何近年兩國的貿易戰，進一步衍生出科技戰，且在晶片角力議題上沒完沒了。

多家芯企遭美列黑名單 最新就有消息指，美國因應內地科技大廠華為取得重大晶片技術突破，擬將多家與華為有關聯的中國半導體公司列入黑名單，包括有晶片製造商芯恩（青島）、記憶體廠長鑫存儲，屬深圳國資的記憶體廠昇維旭、鵬新旭，另外還有晶片製造設備材料廠新凱來、鵬進等，原因是充當代理協助華為取得受管制設備。

中歐貿易問題或升級 事實上，中國企業面臨美國的重點打壓，日子難過。德國工業巨擘西門子（Siemens）日前警告，去年公司成立專注發展廠房自動化的新業務，發展速度較預期緩慢，主因受包括中國的經濟增長放緩影響，又認為中國市場需求可能持續疲弱，中央的提振經濟措施帶來的效應要花一段時間才會反映出來。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）則表示，中國聚焦供給側措施推動經濟增長，今年首兩月出口好過預期，但卻為歐洲和其他地區製造問題，令歐洲和其他地區的本土企業被擠出市場。他相信，歐洲不會坐視不理以工業基礎作戰略的企業，因為其價格競爭失去市場，這個亦是貿易問題變成安全問題的原因，必須採取一些應對方法。

至於該會最新發表的報告則提及，受訪的四分之三會員企業稱，過去兩年重新檢視中國的供應鏈，有12%指將部分移離中國。報告建議，內地跟歐盟合作就「去風險」發展一套共同語言，區別「去風險」及保護主義。

中國持有美國國債金額