金軟上年扭虧 賺4.8億

去年集團總收益85.33億元，按年增11.74%。其中，辦公軟件及服務業務保持穩健的經營態勢，在內地個人及機構訂閱業務增長的帶動下，全年收益增17.11%至45.56億元；網絡遊戲及其他業務收益亦升6.16%至39.77億元，主要受惠於旗艦遊戲《劍網3》收益強勁增長。截至去年底，辦公軟件月活躍用戶按季升1.52%至5.98億戶，增速比去年第三季擴大；累計付費用戶更按年增長18.41%。