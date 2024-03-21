金軟上年扭虧 賺4.8億
去年集團總收益85.33億元，按年增11.74%。其中，辦公軟件及服務業務保持穩健的經營態勢，在內地個人及機構訂閱業務增長的帶動下，全年收益增17.11%至45.56億元；網絡遊戲及其他業務收益亦升6.16%至39.77億元，主要受惠於旗艦遊戲《劍網3》收益強勁增長。截至去年底，辦公軟件月活躍用戶按季升1.52%至5.98億戶，增速比去年第三季擴大；累計付費用戶更按年增長18.41%。
單計去年第四季，金軟的盈利錄2.05億元，按季狂飆6.21倍，整體毛利率達82%，按季亦升一個百分點。辦公軟件及服務業務收入按年及按季均升逾17%，網絡遊戲業務按年微升0.21%，按季升6.56%。雷軍表示，其網絡遊戲業務堅守打造精品遊戲初心。
金山雲季蝕2.8億
同系公司金山雲(03896)也在第四季錄得總收入按季升近6%，錄17.22億元，上季淨虧損僅約2.84億元，比第三季蝕7.85億元及2022年同期蝕5.08億元均見大幅改善。全年計，淨虧損仍達21.76億元，按年縮減18.12%，每股淨虧損0.61元，不派息。同時，該企公布，仇睿恒已提出辭任非執行董事，小米基礎技術平台部總經理馮宏華則獲委任為非執董，均自昨日起生效。
另外，舜宇光學科技(02382)去年盈利削半至10.99億元，每股盈利100.72分，派末期息0.219港元，低於2022年同期的0.5港元。
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