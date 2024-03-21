李寧估收入中單位數增

關於近日市傳公司控股股東擬提私有化建議，執行主席及聯席行政總裁李寧表示，公司管理層的任務是為客人提供最佳產品、為員工提供好的工作環境及為股東提供好回報，對於任何提高投資回報的方案都會考慮，包括派息，目前沒有計劃可以透露。

被問到公司股價低迷，李氏指，「股價不是我的責任」，是由市場決定，而公司派息比率在同業不屬低水平。另外，今年將舉行奧運，是推廣運動的好時機，肯定會有更多投入。