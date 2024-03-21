李寧估收入中單位數增
體育用品公司李寧(02331)的執行董事及聯席行政總裁錢煒坦言，去年業績不達預期，惟庫存已跌至5年低位，整體表現穩健，內地消費需求及預期偏弱，大環境仍然有挑戰，料今年收入錄中單位數增長，淨利潤率維持低雙位數水平。
去年少賺21% 股價照飆
關於近日市傳公司控股股東擬提私有化建議，執行主席及聯席行政總裁李寧表示，公司管理層的任務是為客人提供最佳產品、為員工提供好的工作環境及為股東提供好回報，對於任何提高投資回報的方案都會考慮，包括派息，目前沒有計劃可以透露。
去年該公司純利按年倒退21.57%至31.86億元（人民幣‧下同），每股基本盈利123.21分，派末期股息18.54分，連同中期息，全年派息54.74分，派息比率為45%；收入275.98億元，按年升6.95%。昨日股價收揚5.66%，為表現最佳藍籌。
期內，同店銷售錄中低單位數跌幅，錢氏解釋，主因下半年門店客流未達預期，令同店銷售受壓，今年會努力提升高級城市店效，吸引消費者入舖消費，以推動單店及零售流水。
被問到公司股價低迷，李氏指，「股價不是我的責任」，是由市場決定，而公司派息比率在同業不屬低水平。另外，今年將舉行奧運，是推廣運動的好時機，肯定會有更多投入。
堡獅龍虧損兩億 不派息
堡獅龍(00592)去年虧損達2.23億港元，按年擴68.89%，因2022年出售持作銷售的資產之一次性收益1.74億港元所致。若撇除上述收益，去年虧損則相應減少27%，主要是毛利率改善至50%及有效控制開支成本等。每股虧損7.31港仙，不派末期息。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：