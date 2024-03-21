保誠新業務利潤漲43%

執行總裁華康堯（Anil Wadhwani）於業績會表示，去年訪港內地旅客數字相當於2019年疫情前約60%，而同期內地客的年度保費等值銷售額約為2019年的1.1倍，加上港府採取措施吸引旅客來港；旅客數回復至2019年水平「未見障礙」，有信心香港業務能實現持續增長，又指今年首兩個月銷售仍維持增長。

港保費等值銷售升2.7倍

香港業務方面，按實質匯率計算，去年新業務利潤及年度保費等值銷售額分別增長2.67倍及2.76倍，至14.11億美元及19.66億美元。由於單均保費規模較大，儲蓄產品成為年度保費的主要貢獻因素；而按保單數量基準，健康及保障銷售額則佔新簽發保單的58%，反映代理及銀行保險渠道的增長。