長建全年純利80億 營運現金流新高

長建收入及盈利最大來源是英國，去年純利跌0.61%至30.5億元。但不計前年出售水務公司Northumbrian Water部分權益的一次性收益，溢利貢獻增長率有雙位數，連帶集團整體純利也增長12%。

財力有利覓增長機遇 澳洲業務去年少賺6.12%至18.55億元，原因包括配氣網絡Australian Gas Networks及Multinet Gas Networks的規管重設，但未來5年會提供可預期的收入。配電網絡SA Power Networks去年就2025至2030年的新規管期與持份者商討，今年初向澳洲能源監管機構提交建議書。

長建去年底坐擁130億元現金，淨負債對總資本淨額比率7.7%。主席李澤鉅表示，長建與同系公司皆具備充裕財力，處有利位置尋求增長機遇及應對挑戰，但重申擴展過程中不會抱有志在必得的心態。

電能最大盈利來源也是英國，去年相關純利增長11.56%至28.08億元，其次是澳洲，賺12.65億元。霍稱，動盪的市場環境或出現危機時，往往會有很多優質項目的投資機會，業務收購會保持一貫策略，於發展成熟的能源市場物色有完善規管制度或長期承購合約，並在環保、社會和管治方面一直表現優勢的公司，確保能為集團提供穩定收益。