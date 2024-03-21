煤氣賺60億 未復派紅股

全年收入569億 港銷量連跌5年 有加價壓力 曾為股民收息愛股的中華煤氣( 00003 )公布，去年純利增長15.66%至60.7億元，不計中環國際金融中心（IFC）重估增值的稅後溢利按年升約5%，末期及全年股息分別繼續是每股23仙及35仙。常務董事黃維義坦言，煤氣費今年有加價壓力。首席財務總裁楊磊明則稱，其實派息總額多於列帳純利，奈何目前經濟較困難，實在未有能力恢復紅股，如果業績「愈做愈好」，不排除提高每股派息。

該企香港公用業務暨可持續綠色能源辦公室總監鄭曉光表示，上次加價是兩年前，況且迄今有請人難和通脹等成本上的挑戰，亦有不少提高本港供氣穩定及安全的資本投資。然而，考慮加價前會做齊所有節流措施，並平衡客戶、員工和股東的利益，適時會與政府溝通。

通關帶動工商業銷量升9% 煤氣公司去年收入跌6.53%至569.71億元，本港業務進帳104.02億元，跌1.76%。儘管遠低於內地，經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）卻不相伯仲，但本港業務僅多賺1.23%。

事實上，本港去年煤氣銷量又跌0.99%，連跌5年，較2018年低8.2%。公司指，其實通關提振餐飲及酒店業用氣量，工商業煤氣銷量升9.3%，可是市民興起北上消費，加上全球暖化令去年6至8月出現歷史高溫，拖低住宅用氣量。鄭曉光稱，期望訪港遊客增加而港人北上熱潮稍退，實現本港今年煤氣銷量回升1%的指引。

黃維義昨稱，按國家目標，內地今年起17年的天然氣消費量將增長3,000億立方米或75%，就算內房寒冬會持續一段時間，不利開戶接駁收入，內地售氣保持增長沒有問題。港華亦設法降低採購成本，成立「氣源辦」直接與「三桶油」總部溝通，憑大量採購爭取特惠價格。

煤氣的本港綠能業務以氫氣為焦點，黃維義表示，暫不見需求和投資會突然大增。楊磊明稱，會找適合夥伴共同投資。

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