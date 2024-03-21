MPF美股基金月吸23億最多

強積金（MPF）顧問公司GUM的資金市場分析報告顯示，截至2月底，強積金市場總資產升3.5%至1.16萬億元，而資金淨流入最多的資產類別是美國股票基金（約23.23億元），反而港股基金淨走資8億元。可見長線資金都是跟紅頂白，繼續追捧強勢的美股，遠離大弱勢的港股。

隨着標指周二刷新收市新高，市場對美國股市前景看法現分歧。美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett是著名淡友之一，他曾稱目前資金湧入科技股的情況，有點像1999年互聯網泡沫時期。同屬美國銀行的美股和量化策略主管Savita Subramanian卻認為，幾乎沒證據顯示對人工智能（AI）的狂熱正將市場推向泡沫區域，又指企業盈利和經濟韌會繼續支撐美股。

不過，Subramanian確實認為美股存在風險，指「在我們開始看到聯儲局真正減息前，我認為大型股更安全」，利率高企對房地產股和小型股等對信貸更敏感的領域會構成風險。

觀望議息 道指曾跌122 市場觀望聯儲局議息結果，美股周三早段反覆偏軟，道指曾跌122點，報38,988點；標指跌5點，報5,172點；納指跌39點，報16,127點。

企業消息方面，英偉達行政總裁黃仁勳接受媒體訪問指，新一代旗艦AI晶片B200售價可能落在3萬至4萬美元，雖然此定價低過部分市場人士的預期，但希望能以此來吸引盡可能多的客戶。

值得注意是，目前英偉達最高端的AI晶片因美國的制裁令，無法出口至中國。黃氏坦言，正為中美緊張局勢的最壞情況做好準備，但預計不會出現「世界末日場景」。英偉達股價早段曾跌0.56%。

另外，蘋果公司（Apple Inc.）行政總裁庫克到訪上海，為當地新開的Apple Store撐場；並提到今年稍後會對外公布生成式AI的消息。該企股價早段曾升0.26%。

加國通脹意外降至2.9% 其他市場方面，加拿大1月通脹年率回落至2.9%，遠低於市場預期，減息機會增；另反映德國投資者信心的3月ZEW經濟景氣指數由2月的19.9升至31.7，乃2022年2月以來最高水平。