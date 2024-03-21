港股揚 吉汽增賣車目標仍軟

石藥去年少賺3% 息14仙

去年吉汽的新能源汽車總交付量達到48.74萬輛，按年增48%，銷售佔比達到29%；整體汽車銷量升18%至近169萬輛，較目標165萬輛超額完成。年內毛利率按年增加1.2個百分點至15.3%。