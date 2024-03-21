港股揚 吉汽增賣車目標仍軟
昨日多隻恒指成分股「放榜」。藍籌車企吉利汽車(00175)去年僅多賺0.91%，至53.08億元人民幣，派末期息22港仙。展望今年行業競爭仍然激烈，公司全年銷量目標為190萬輛。其股價昨低收0.45%，收報8.83元。
石藥去年少賺3% 息14仙
去年吉汽的新能源汽車總交付量達到48.74萬輛，按年增48%，銷售佔比達到29%；整體汽車銷量升18%至近169萬輛，較目標165萬輛超額完成。年內毛利率按年增加1.2個百分點至15.3%。
藍籌藥企石藥集團(01093)去年盈利58.73億元人民幣，按年跌3.57%，派末期息14港仙。年內，旗下成藥業務收入按年增加4.6%，原料產品收入減少9.7%，功能食品及其他收入跌8.9%；另研發費用增加21.2%，約佔成藥業務收入18.8%；逾60個重點藥物已進入臨床或申報階段，其中7個已遞交上市申請。該企股價昨低收0.15%，報6.41元。
港股方面，市場觀望美國聯儲局議息結果，恒生指數昨日高開29點，一度倒跌99點，低見16,430點後逐步回升，最多漲124點，收市報16,543點，彈高13點，全日成交按日縮5.89%至853.77億元，連續3日不足千億元規模，「北水」單日淨買入63.96億元。國企指數及科技指數收市分別升23點及升22點。
富景中國連連數字招股
新股方面，再多兩企加入招股行列，齊於下周一「截飛」，預期下周四首掛。其中，內地盆栽蔬菜農產品商富景中國(02497)捲土重來，招股價介乎1.08至1.28元，發售一億股，一手入場費2,585.81元，集資最多1.28億元。
內地數字支付解決方案公司連連數字(02598)發售5,592萬股H股，一手入場費5,530.22元，集資最多6.12億元。
至於昨日掛牌的尚未有盈利生物科技公司荃信生物(02509)收報24.5元，較招股價19.8元升23.73%，每手帳賺940元。
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