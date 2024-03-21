拼多多經調整純利254億 飆逾倍

相比起其他中國電商平台，拼多多的增長表現顯得有些不可思議，雖然其業績公告未有披露地區收入來源的分項，但相信有部分增長來自於其海外網購平台Temu；同時反映出拼多多在內地反攻中高端消費市場的策略取得成功。

快手轉賺43億 拼多多執行董事、聯合首席執行官趙佳臻稱，平台的收入增長得益於整體消費回暖，以及推行的直接、有效的促消費舉措。他說︰「2024年將是拼多多深化高品質發展策略的重要一年。這次業績也激勵公司更積極、更堅定地圍繞高品質發展進行長期投入，助力消費者實現高品質的消費升級。」

有趣的是，如今阿里、京東等電商平台紛停止公布商品交易總額（GMV），遮掩營運數據隱瞞投資者。快手卻仍堅持公布該數據，為市場及投資者提供更透明的資訊。去年第四季快手的電商GMV達4,039.08億元，按年增幅達29.29%，季度電商月付費用戶平均數目再創新高，突破1.3億，月活躍用戶滲透率亦提升至18.6%。