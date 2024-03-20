輪商精選：看好騰訊 吼22841
騰訊控股(00700)今日公布業績，綜合市場預測，料集團去年全年經調整盈利按年升幅或達30%以上，主要受廣告、海外遊戲及金融科技業務帶動。單計去年第四季，收入按年升幅料接近9%至逾1,570億元人民幣，經調整盈利升幅可望升接近40%，至約410億元人民幣。市場關注騰訊於人工智能（AI）業務方面的發展，以及其商業化計劃。
騰訊股價過去一個月於265至295元區間上落，未能突破100天線阻力。輪證資金流方面，反映投資者傾向認為正股升勢未必持續，騰訊好倉周一錄得約780萬元淨流出，淡倉錄480萬元淨流入。
進取選擇考慮52635
如投資者欲於業績前進場部署，可參考騰訊認購證22841，行使價335.2元，實際槓桿9.8倍，6月21日到期。看淡可留意騰訊認沽證22551，行使價232.3元，實際槓桿10.4倍，6月25日到期。較進取的投資者可考慮騰訊牛證52635，收回價270元，實際槓桿14倍，做淡亦可參考騰訊熊證65449，收回價305元，實際槓桿12.2倍。
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