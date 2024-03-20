股市估市：港股萬七關阻力不輕

內地公布首兩個月經濟數據，服務消費維持韌性，民間投資轉正，指向正面信號。不過，內房表現仍然疲弱，對經濟其他環節形成牽制。市場下一步關注經濟改善勢頭能否延續。

另一方面，市場靜候美國聯儲局議息，以及點陣圖指引，宜留意當局會否下修年內減息次數及幅度。短線而言，恒生指數料於17,000點受阻。

中集安瑞科上望8元 中集安瑞科截至去年9月底止9個月，氫能業務收入按年增長62.7%，增速明顯快於清潔能源分部的33.9%，主要由於氫能儲運裝備、車載儲氫瓶及供氫系統銷售額均有上升。氫能累計新簽訂單為5.82億元人民幣，按年增長34.1%。基於看好市場對於公司氫能儲運設備的需求，預計氫能業務收入貢獻將會日漸增加。估值上，現價對應2024財年預測市盈率約9倍，低於5年均值，上望8元，支持位6.2元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）