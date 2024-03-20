京瑞傳買家近億掃4舖

新界大型舖位獲大手承接。沙田石門京瑞廣場二期共4個地舖，市傳獲單一買家一口氣承接，涉及金額近一億元。

市場消息指，該批舖位分別項目二期地下G28號、G29、G30號3個相連舖位，以及對面的G23號舖，建築面積共約4,342方呎，每月租金收入共約26.88萬元，原先意向價逾1.11億元。

灣仔舖租回落四成 市區舖位租金下跌。灣仔莊士敦道150號地下及148至150號一樓，新近以每月約12萬元租予手機配件店，新租金較食肆舊租金大幅回落約四成。中原（工商舖）黃新宇表示，該舖建築面積共約3,000方呎，成交呎租約40元，租期兩年，舊租客為茶餐廳，月租約20萬元。

另方面，高力承業主委託以私人協商形式出售灣仔富通大廈13樓及30樓全層連兩個車位，物業將以現狀交吉形式出售。據了解，兩層商廈市值共約兩億元，車位每個值約200萬元。該行彭浩倫指，每層面積約6,350方呎，買家可選擇購入單層或兩層，物業可以交吉或售後租回形式出售。

另外，世邦魏理仕代理出售黃竹坑南匯廣場A座10樓，可全層或半層出售，全層面積約11,438方呎，半層面積約6,100方呎。物業目前部分由業主自用及部分由3名租戶承租，將以現狀連現有租約出售，業主自用部分可交吉出售或售後租回。