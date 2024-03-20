二手見紅：太古城4日3蝕讓 9年照輸84萬

二手交投轉急，惟業主仍要損手賣樓。鰂魚涌太古城過去4日出現3宗蝕讓，兩房單位樓價「6字頭」有交易，原業主持貨9年多帳蝕約84萬元。

中原王秀芬表示，上述單位為建安閣低層F室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望園景，成交價670萬元，呎價約13,320元，新買家為用家，原業主2014年底以754萬元購入，帳面貶值約11%。利嘉閣丁培鴻亦稱，鄱陽閣低層D室兩房戶，內地客以710萬元購入，呎價僅約12,178元。

港島海景戶都要勁蝕離場。中原梁浩祥指，鴨脷洲深灣軒3座中低層C室，實用面積約511方呎，海景兩房單位，同區租客以845萬元承接，呎價約16,536元，約3年轉售帳面蝕約155萬元或約15.5%。

薈朗賠訂再賣仍損手 祥益袁思賢稱，屯門彩華花園A座低層2室兩房戶，實用面積約420方呎，外區客即睇即買，成交價363萬元，呎價約8,643元，約3年帳面貶值約22%。利嘉閣彭錦添指，青衣名翹匯1座中層一房戶，成交價423萬元，4年多帳面跌價約18%。

賠訂重售仍要「見紅」。世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山薈朗1座高層A1室，實用面積約229方呎，上月底撤辣前曾售282萬元，撤辣後取消交易以348萬元重新放盤，終再以318萬元售出，賣貴約12.8%，呎價約13,886元，扣除使費多賺近20萬元，惟不足兩年帳蝕29萬元。

曉薈傳300萬成交新低 事實上，低價成交持續湧現。市場消息透露，九龍城曉薈中低層開放式單位，實用面積約182方呎，市傳以300萬元售出，創項目歷史新低，呎價約16,484元，約11年帳蝕約80萬元。

沙田偉華中心樓價再跌穿「4球」。利嘉閣馮澤源稱，屋苑2座低層G室，由公司客持有，叫價400萬元，放盤兩日，即以390萬元成交，呎價約13,131元。

中原王勤學表示，元朗溱柏1座高層A室，連車位以931萬元沽出，呎價約9,759元，創同類型四房戶入伙後做價新低，較2018年7月高位跌價約30%。