天璽•海特色戶呎售近6.8萬 東九龍新高

新地副董事總經理雷霆表示，該單位為實用面積2,191方呎四房戶，連1,362方呎平台，附泳池，成交價近1.49億元，呎價創下紀錄，確立項目「跑道之王」的地位。全盤開售一周沽13伙，套現逾8.3億元，買家有逾一半具內地背景。他指，自撤辣後一手交投量倍增，市場流動性增加，樓市價穩量升。

項目昨亦售出兩伙四房戶，成交價分別為3,956萬元及4,120萬元。資料顯示，是次天璽•海的成交呎價打破啟德THE HENLEY I 維持近3年的紀錄，當時一伙頂層特色戶以呎價約61,888元沽，是次則將紀錄再推高約10%。

禮頓山8250萬招標沽出 新地旗下其他樓盤亦錄承接，包括入伙約22年的黃泥涌禮頓山，招標售出第6座20樓B室，實用面積1,743方呎，連同兩個車位以8,250萬元售出，呎價約47,332元。何文田天鑄招標沽出第7座20樓B室三房戶，實用面積1,066方呎，成交價3,176.68萬元，呎價為29,800元。