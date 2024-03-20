康城新盤趁旺加推

SEASONS PLACE周六售368伙 佔項目57% 發展商展開密集式推盤攻勢，重啟大規模賣樓活動。會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，昨加推價單3號，提供108伙，並同步落實周六作首輪銷售，以價單形式發售368伙，推售單位佔該期數項目約57%。

該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，價單3號的單位折實平均呎價約15,095元，計及坐向和樓層因素後，屬原價加推。而周六將發售的單位包括115伙一房戶、218伙兩房戶及35伙三房戶，實用面積323至665方呎，折實價由447.2萬至1,081.1萬元，折實呎價約13,576至16,257元，折實平均呎價14,604元。按定價計，整批單位市值約26.5億元。

4日累收逾7200票 該盤收票成績理想，過去4日已累計接獲逾7,200張入票，按首輪將發售單位量計，已錄超額認購逾18.5倍，並將於周五下午4時截票。

銷售安排顯示，發售當日會劃分A1組、A2組及B組揀樓，最優先的A1組買家須揀選最少兩個及最多6個指明單位，A2組買家可選購一伙兩房梗廚或三房戶。發展商指，會預留約四成單位供A組買家選購。而A1組將於發售當日早上作即場抽籤決定揀樓次序，其他組別則周五抽籤。

此外，王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，日前推出的價單3號，上調建築期付款計劃的折扣率至最高20%，將即供與建築期之間的折扣率差距，由8個百分點收窄至3個百分點。

揚海周六重售10伙 香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海昨連錄10宗終止交易，總金額逾2.7億元。發展商並上調該批單位折扣率，個別增至最多28%，變相減價約一成，安排周六分別以價單及招標形式重售。