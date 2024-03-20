亞信料收入勝去年

該企去年少賺35.92%至5.33億元，主要受累2.88億元的商譽及無形資產減值。整體收入78.91億元，增長1.97%，「三新業務」即數智營運、垂直行業數碼化、網絡支撐系統（OSS）的收入升12.7%，收入貢獻提高3.4個百分點，達36.7%。他預計，今年相關收入增速提高，目標是佔比增至最少四成。

拓海外 主打東南亞中東 高念書透露，今年起開拓海外業務，暫主打中東和東南亞，重點推廣5G專網、邊緣智能、數據庫等標準化產品，投入有限，估計首年銷售額有數百萬美元，目標2028年達一億美元左右，屆時能體現規模效應，利好毛利率表現。

另外，亞信擬派末期息每股0.412港元，計及去年12月宣派的特別股息0.6港元，全年共派1.012港元。他指，派特別息是出於股價低迷，強調重視股東回報，維持派息比率40%政策，回購股份也是今年的考慮方案。亞信股價昨逆市升3%，收報7.2港元。