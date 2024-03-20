聯通全年盈利升11% 增派息

該企去年服務收入增長4.95%至3,351.7億元，單計下半年增速減慢至3.62%。董事長陳忠岳有信心今年營業收入保持穩健增長，利潤錄雙位數增長。

回顧全年，通話及上網等傳統通訊收入增3.08%至2,445.8億元；雲計算、數據中心、數智應用及網信安全等的「算網數智業務」收入增12.88%至752.5億元，服務收入增長過半源於此，佔服務收入比重也升至23.5%，其中聯通雲收入增逾41%，達510億元，下半年收入按年增長未有減慢。

資本開支料跌至650億 聯通去年資本開支略跌0.4%至739億元，今年預算降至650億元。陳忠岳指，現有逾320萬個基站「共建共享」，約99%在村以上地區有4G，等於部分城鎮地區有5G，「這麼好的網絡條件，如果我們再簡單增加投資，就是對不起投資人。」

他續稱，今年5G網絡的投資會有較大幅度減少，但面對人工智能（AI）等重要機遇會「實現超前、加快布局」，其資本開支會加大，但目前而言，投入額遠不及當初的網絡投資；又相信在未來幾年，給股東的回報會隨網絡價值愈來愈好。