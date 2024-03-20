中國富裕家庭15年來再降

內地高淨值及超高淨值家庭數量變幅

胡潤研究院發布《2023胡潤財富報告》指，中國擁有至少600萬元（人民幣‧下同）資產的富裕家庭數量按年減少，是中國15年來第二次出現高淨值家庭數量下降，總財富比上一年減少3.6%至158萬億元，是全國國內生產總值（GDP）的1.3倍。

港擁千萬資產減至21萬戶 報告指出，截至去年1月1日，中國擁有600萬元資產的富裕家庭減少0.8%至514萬戶，其中擁有600萬元可投資資產的富裕家庭數量有185萬戶。擁有千萬元資產的高淨值家庭數量按年減1.3%至208萬戶；擁有億元資產的超高淨值家庭佔13.3萬戶，減少3.8%，其中擁有億元可投資資產的超高淨值家庭數量達到8萬戶；擁有3,000萬美元的國際超高淨值家庭數量達到8.8萬戶，其中擁有3,000萬美元可投資資產的國際超高淨值家庭數量達到5.5萬戶。

從城市來看，中國富裕家庭分布依然保持「3+2+2」的城市群格局，前3大為北京、上海和香港，然後是深圳和廣州，之後是杭州和寧波。最集中的前30個城市，佔全國富裕家庭總數的67%，按年下跌一個百分點。

此外，中國現在至少有50個城市擁有一萬多戶富裕家庭，有42個城市擁有5,000多戶高淨值家庭，有37個城市擁有500多戶超高淨值家庭；長三角地區有152戶富裕家庭、62萬戶高淨值家庭、4萬戶超高淨值家庭；粵港澳大灣區接近124萬戶富裕家庭、51萬戶高淨值家庭、3萬戶超高淨值家庭。香港的千萬元資產高淨值家庭按年減少5,500戶至21萬戶，其中擁有千萬元可投資資產的高淨值家庭數量有10.7萬戶。

投資首選黃金 熱點揀港星 報告又指，中國高淨值人群未來一年的投資首選是黃金，海外資產佔可投資資產的六分之一，香港和新加坡是海外投資熱點地區。另數據顯示，中國未來10年將有21萬億元財富傳給下一代，未來20年將有49萬億元財富傳給下一代，未來30年將有84萬億元財富傳給下一代。