小米上季多賺2.3倍

回看上季，小米的智能手機出貨量按年增加23.9%至4,050萬部，跑贏同期全球智能手機出貨量7.5%的增幅。不過，該公司的手機平均銷售單價（ASP）卻不升反跌，按年減少2.6%至1,091.7元。管理層解釋，ASP下降主要是由於拉丁美洲及非洲等ASP較低的新興市場出貨量持續增加，惟部分被同期內地高端智能手機取得的良好表現所抵銷。

去年造車等創新業務費67億 盧氏引述第三方數據稱，去年第四季中國手機市場中4,000至6,000元價格段位中，小米市佔率排名第一，達到28.2%，主要得益於上季小米14 Pro的反應好過預期。他亦強調今年要打入更高端的市場，這不單止是在中國市場，全球業務也一樣。「2024年的話……我相信我們在海外，尤其歐洲市場的高端化也會再上一大個台階。」

至於市場另一關注點則在於造車業務，小米去年包括電動車在內的創新業務費用達到67億元，並且早前已預告首款電動車SU7將於下周四（28日）正式上市。他表示︰「我們有一個簡單的目標，希望在純電動豪華轎車（香港稱為私家車）市場，能夠成為行業前3名。」他又提到SU7的試駕預約已相當踴躍，個別門市的預約數目甚至突破一萬人。

阿里戰略投資部董事總經理胡曉在昨日起離任小鵬的非執行董事。小鵬稱，將續與阿里在研發營銷服務等多個領域合作，並探索新商業合作機會。

小米上季業績摘要