小米上季多賺2.3倍
續推進高端化 冀手機價達萬元
全球智能手機市場復甦之際，小米集團(01810)截至去年底止季度的業績表現強勁，收入按年增長10.89%至732.43億元（人民幣‧下同），按非國際財務報告準則的經調整純利更按年大增2.36倍，達到49.09億元。隨着手機市場好轉，一直主打「性價比」的小米手機，亦似乎有升級加價的打算。總裁盧偉冰表示，未來集團會繼續推進高端化，希望今年能夠在中國市場把小米手機的售價突破到6,000至一萬元的價格區間。
回看上季，小米的智能手機出貨量按年增加23.9%至4,050萬部，跑贏同期全球智能手機出貨量7.5%的增幅。不過，該公司的手機平均銷售單價（ASP）卻不升反跌，按年減少2.6%至1,091.7元。管理層解釋，ASP下降主要是由於拉丁美洲及非洲等ASP較低的新興市場出貨量持續增加，惟部分被同期內地高端智能手機取得的良好表現所抵銷。
去年造車等創新業務費67億
盧氏引述第三方數據稱，去年第四季中國手機市場中4,000至6,000元價格段位中，小米市佔率排名第一，達到28.2%，主要得益於上季小米14 Pro的反應好過預期。他亦強調今年要打入更高端的市場，這不單止是在中國市場，全球業務也一樣。「2024年的話……我相信我們在海外，尤其歐洲市場的高端化也會再上一大個台階。」
至於市場另一關注點則在於造車業務，小米去年包括電動車在內的創新業務費用達到67億元，並且早前已預告首款電動車SU7將於下周四（28日）正式上市。他表示︰「我們有一個簡單的目標，希望在純電動豪華轎車（香港稱為私家車）市場，能夠成為行業前3名。」他又提到SU7的試駕預約已相當踴躍，個別門市的預約數目甚至突破一萬人。
小鵬虧損縮 與阿里終止協議
小米即將開賣電動車之際，小鵬汽車(09868)公布，上季收入按年增長1.53倍，達到130.5億元，其中汽車銷售收入按年增長1.62倍，達122.28億元，可惜賣車毛利率僅4.1%，按年下降1.6個百分點，但按季轉正。季內列帳虧損13.47億元；經調整虧損按年縮窄19.93%至17.71億元。
另外，小鵬終止與阿里巴巴(09988)旗下淘寶中國歷時近3年的協議。協議原先列明阿里所有聯屬公司，於小鵬總持股量須不少於已發行股份的5%，並由阿里派人出任小鵬的董事。如今上述的協議及有關承諾已失效。
阿里戰略投資部董事總經理胡曉在昨日起離任小鵬的非執行董事。小鵬稱，將續與阿里在研發營銷服務等多個領域合作，並探索新商業合作機會。
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