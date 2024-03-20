內房料年蝕千億 遠洋預警虧損增

準備境外債重組方案多時的遠洋去年3月時披露，2022年虧損為159.3億元，惟該企昨指，在編製去年綜合財務報表時，管理層採取了積極步驟解決2022年度報告所披露的審核保留意見。由於2022年度未獲得有關聯營公司的相關完整和準確的財務訊息，導致對遠洋的分佔聯營公司損失及對金融資產的減值損失存在低估。

根據獲提供的2022年和去年度相關財務訊息，遠洋料需對2022年度的相關財務數據作出前期調整。其中，2022年虧損預期由近160億元重述為約190億元，作出前期調整後，預期2022年的審核保留意見將獲得解決。

至於遠洋預期去年虧損增加的主因，則歸咎於去年整體房地產市場低迷，導致毛利率下降，及對物業項目計提的減值撥備增加；同時，其分佔合營和聯營公司的業績下降。該企股價昨收報0.29港元，連挫5日，累跌逾17%。

信用保險公司科法斯昨發布中國企業付款調查，發現中資企業遭遇買家拖數情況繼續惡化，去年62%的受訪企業稱遭遇過逾期付款，相比2022年的40%有所增長，主要是信用期限縮短所致。在房企嚴重財務壓力下，加上新盤銷售持續低迷，建築行業逾期付款天數依舊位列第一，高達84天。