長江生科純利瀉停派息

期內，賣保健品的人類健康業務收入升4.7%至32.42億元，出租葡萄園和賣鹽等的農業相關收入跌4.54%至20.78億元，但溢利俱有增長，合共多賺5.77%至6.32億元。若利率不變，純利增約37%至1.8億元。