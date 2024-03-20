長江生科純利瀉停派息
長江生命科技(00775)去年收入微升0.89%至53.22億元，但息口攀升令財務費用激增97.69%至1.63億元，拖累純利倒退86.92%至1,725萬元，公司停派末期息。
期內，賣保健品的人類健康業務收入升4.7%至32.42億元，出租葡萄園和賣鹽等的農業相關收入跌4.54%至20.78億元，但溢利俱有增長，合共多賺5.77%至6.32億元。若利率不變，純利增約37%至1.8億元。
主席李澤鉅預期溢利可受惠日後減息，漸趨成熟的研發項目可能使投資或開支增加。公司正設法讓黑色素瘤疫苗seviprotimut-L開展第三階段臨床試驗，並探討利用人工智能（AI）開發癌症疫苗研發平台，而Halneuron正於韓、美進行IIB階段臨床試驗。
平安好醫生收入跌24%
另邊廂，平安好醫生(01833)去年收入倒退24.68%，但毛利率升5.34個百分點至32.27%，經調整淨虧損縮64.06%至3.15億元人民幣，不派息。
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