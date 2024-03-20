港燈去年多賺6.8% 估燃料價波動

公司去年售電量微升0.99%至100.4億度，收入增長5.67%至114.06億元。主席霍建寧稱，海上液化天然氣（LNG）接收站落成有助公司以有競爭力的價格從全球進口天然氣，補充現行長期合約下進口的天然氣，但鑑於地緣政局仍然緊張，預計燃料價格短期仍有波動。

期內，管道燃氣收入跌0.75%至162.91億元，溢利增3.68%至8.93億元，主要是油企「控量加價」之際靈活採購LNG及非常規氣，且成本大多轉嫁給客戶；指引今年燃氣銷量增長維持8%，單位售氣毛利維持在0.51元人民幣。內房危機拖累燃氣接駁收入跌22.54%至18.67億元，溢利跌25.63%至7.28億元；指引今年新增80萬個用戶。

可再生能源業務收入增長1.07倍至10.56億元，轉賺8,469.7萬元，指引今年太陽能項目發電量翻倍至19億度，又料已併入電網的項目能為今年業績作顯著貢獻。

去年底，集團負債282.34億元，其中162.82億元屬借貸，近88%以人民幣計價，其餘絕大部分已用掉期對沖，減低外匯風險，預期今年平均借貸利率從去年的3.2厘再降。