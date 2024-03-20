英皇鐘錶全年盈利2.9億升34%
英皇鐘錶珠寶(00887)公布，截至去年底止年度賺2.99億元，按年增34.68%；每股盈利4.41仙，末期息每股0.56仙，連同中期息0.76仙，全年派息共1.32仙。以昨日收市價0.201元計，往績股息率6.56厘。
集團去年總收入增加30.91%至48.23億元，來自香港及內地的收入分別為25.1億元及13.72億元。按產品分部劃分的收入而言，鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別為34.8億元及13.42億元，分別佔總收入的72.2%及27.8%。年內集團毛利增加23.19%至14.5億元，毛利率按年降1.88個百分點至30.06%。
今年續中港開店
截至去年底，集團於香港、內地、新加坡及馬來西亞擁有合共93間店舖，其中香港及內地分別佔35間及44間，今年會繼續在中港兩地開設珠寶店及鐘錶店，亦將通過各種線上平台加強品牌影響力以推廣其品牌。截至去年底，公司手頭現金及銀行結餘共約6.19億元，無銀行借貸。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：