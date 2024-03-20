英皇鐘錶全年盈利2.9億升34%

集團去年總收入增加30.91%至48.23億元，來自香港及內地的收入分別為25.1億元及13.72億元。按產品分部劃分的收入而言，鐘錶及珠寶分部的銷售收入分別為34.8億元及13.42億元，分別佔總收入的72.2%及27.8%。年內集團毛利增加23.19%至14.5億元，毛利率按年降1.88個百分點至30.06%。