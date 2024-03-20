同程旅行扭虧 年賺15億

來自住宿預訂及交通票務兩大業務的去年收入狂升逾半，帶動該企去年總收入按年急增八成至118.96億元。截至去年底，旗下年付費用戶按年增25.2%至2.34億人，創歷史新高，且交易額亦達到2,415億元的新高。

單計第四季，同程旅行的業績亦按年虧轉盈，錄盈利3.1億元；經調整淨利潤亦激增11.88倍至4.82億元。上季集團的內地酒店間夜量較2019年同期增長超70%，國際酒店間夜量也完全恢復至2019年同期水平。集團指，正致力利用其技術由網上旅遊平台轉型至智能出行管家，並將積極尋找符合集團戰略目標的投資機會，以支持未來增長。