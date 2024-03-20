同程旅行扭虧 年賺15億
同程旅行(00780)去年業績虧轉盈，賺15.54億元（人民幣‧下同）；經調整淨利潤亦增2.4倍至21.99億元；每股盈利0.69元，派末期股息每股0.15港元。
來自住宿預訂及交通票務兩大業務的去年收入狂升逾半，帶動該企去年總收入按年急增八成至118.96億元。截至去年底，旗下年付費用戶按年增25.2%至2.34億人，創歷史新高，且交易額亦達到2,415億元的新高。
單計第四季，同程旅行的業績亦按年虧轉盈，錄盈利3.1億元；經調整淨利潤亦激增11.88倍至4.82億元。上季集團的內地酒店間夜量較2019年同期增長超70%，國際酒店間夜量也完全恢復至2019年同期水平。集團指，正致力利用其技術由網上旅遊平台轉型至智能出行管家，並將積極尋找符合集團戰略目標的投資機會，以支持未來增長。
中國飛機租賃少賺六成
另中國飛機租賃(01848)昨公布，去年盈利按年大減逾六成至2,825.6萬港元，派末期息每股0.15元，可以股代息。同時宣布李國輝獲委任為該企執行董事，劉晚亭已由副行政總裁調任至總裁，自昨日起生效。
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