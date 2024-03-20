大酒店轉賺1.4億 復派息

港半島平均房租漲65% 該公司去年總收入按年大升93.23%至81.12億元，其主營業務去年收入按年升38.49%至58.14億元，另出售10套豪華倫敦半島住宅公寓所得收入22.98億元。如不包括投資物業重估調整等影響，去年的基本盈利為2.77億元，按年虧轉盈。

當中，香港半島酒店為經常性業務的最大貢獻者，去年收入升51%至10.39億元。業績報告內沒有透露確切的出租率和房價數字，只表示出租率去年升21個百分點，平均房租升65%，平均可出租客房收入升226%。上海半島酒店去年全年收入4.6億元，按年升約54%；出租率升33個百分點，平均房租升14%，平均可出租客房收入升154%。

估歐美客量回復需時 行政總裁（CEO）郭敬文表示，其香港酒店客人主要來自內地和東南亞，也有中東的客人。至於中港兩地，同樣面對歐洲和北美長途客較疫前大減的問題，這些旅客一般都消費力較高。不過他指，公司早前與其他酒店集團邀請了美國具有影響力的旅行社人員來香港參觀，見對方對香港從疫後回復感到正面，相信對在美國傳播「香港的故事」有幫助，但歐美旅客人數相信要時間慢慢地回復。

新酒店料3年上軌道 另外，港府建議徵收3%酒店房租稅，郭認為如吸引不到遊客的話，收稅亦沒有意思。他對維多利亞港即將每月舉行的煙花匯演和無人機表演感到正面，贊同政府以盛事推動本地經濟，認為應更多對外推廣。

海外業務方面，倫敦半島酒店和伊斯坦堡半島酒店兩間新酒店相繼於去年2月及9月試業開幕，惟一如酒店業的常見的現象，去年內因新酒店開業產生了重大的非經常性、開業前及項目費用3.11億元，影響了集團業績。郭認為，需要約3年時間令這些新酒店業務上軌道。

至於在2014年起動、公司佔70%多數權益的緬甸仰光半島酒店項目，自2021年6月起項目工程一直暫停至今，合資企業正在進行若干外牆和屋頂工程，加強該歷史建築物抵禦風雨的能力。郭表示，集團會繼續評估緬甸局勢，無意放棄該項目。

郭敬文將於今年10月31日起退任公司的董事總經理兼行政總裁職務。他透露，公司暫時未甄選替任人選，但他在卸任後會轉任為執行董事兼新任行政總裁顧問，直至2025年5月。另外，非執行董事利約翰將在今年5月股東大會後退任。

香港上海大酒店年度業績摘要