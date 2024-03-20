港銀牌照費擬上調 冀每年增1.4億收入

港府愁對千億元財政赤字，急於設法為庫房開源，各式各樣的費用都在上調。金融管理局向立法會提交文件，建議調高《銀行業條例》中一系列金融機構牌照費用，包括上調銀行牌照費29%，預計將帶來每年約1.46億元的總收入。

金管建議加29%至61萬 根據牌照費檢討，金管局建議調高一系列牌照費，加幅介乎5至29%；其中銀行牌照費或續期費擬增加29%至61萬元；有限制銀行牌照費或續期費亦調升28%至49萬元；設立銀行本地分行的費用增加29%至2.9萬元。

金管局稱，建議調高牌照費時，已顧及包括總體物價上漲、對收入的影響、牌照費作為金融機構在港營運成本的部分，以及機構負擔調高的收費的能力；若按2023年總營運開支計，調整佔機構的開支少於0.1%。

就在此際，公司註冊處資料顯示，持牌放債人（財仔）於今年1月底止13個月累減160間，市場相信與物業抵押品價值大減及壞帳風險上升有關。

另外，科技園公司與滙豐簽署為期3年的戰略合作協議，推動創新及建立更有效的銀行與金融科技合作生態圈。