借日圓炒股成本升 恐釀拆倉潮

日本央行推行多年的負利率政策，使得日圓成為融資成本極低的套息交易貨幣，大量國際投資者、基金經理瘋狂借入低息日圓貸款，再兌換成其他貨幣進行投資高息資產賺取息差，更甚者會把這些幾乎零成本的資金拿去炒作風險資產─比如美國科技股。隨着日本開始加息，這類型交易可能會因為成本上升而需要平倉結束交易，引發所謂的「拆倉潮」，衝擊全球金融市場。

日圓的套息交易有多普遍？向來不主張桿槓交易股神巴菲特，旗下投資旗艦公司巴郡近年多次發行低息日圓債券，涉及批次估計有數十批，估算規模等值達到數十億美元。要知道巴郡帳面上有1,676億美元現金，從來都不會缺錢，為何連區區數十億美元都要發債籌旗？唯一解釋便是借入日圓的成本實在太過便宜，就連股神也難忍引誘，選擇「借錢炒股」，畢竟手上的美元放在銀行隨時有5厘以上的利息，若把這些美元換成日圓，變相是蝕了賺取利息的機會成本。

部分投資者或焗掟貨還錢 只不過，大量的日圓套息交易，其實對環球金融市場構成潛在風險。畢竟並非人人都像巴菲特手頭現金充裕，有不少人是以桿槓方式借爆日圓再換成其他貨幣投機。隨着日本利率上升，借日圓不再是零成本，意味着一些還不起息的投資者，需要賣出手頭上的外國股票、債券，甚至是期權、期貨等桿槓產品，換回日圓還錢。

這種情況一旦發生，將會引發全球金融市場的拋售，同時亦會刺激日圓在短期內飆升，然後又反過來刺激「拆倉潮」，隨時會變成「人踩人」式的金融災難。