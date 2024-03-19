內房債彈拖後腿 華經濟首要求穩

內地今年首兩個月經濟數據出爐，工業及固定資產投資勝預期，但零售遜色，反映距離全面企穩復甦仍有距離。事實上，內房債彈尚未化解，即使內房最高危時間可能已過，但亦不可能在短時間內完全消除債彈，對財富效應和市場信心都起着一定的壓抑作用。不過，這場「硬仗」更難也得堅持，以消除長遠隱患，確保經濟朝高質量可持續發展的方向推進，年內時間首要求穩，腳踏實地、穩打穩紮謀發展！

工業、固投及零售被視為中國經濟增長的3大引擎。今年首兩個月，前兩者增長勝預期，但零售表現未如理想，不讓人意外。一則內地處消費降級的洪流，二則物價低企，加上2月A股波動及內房危機發酵，不利消費信心。

不幸之中的大幸，乃工業及固定投資勝預期，若單計2月，固定資產投資按月輕微增長，一定程度反映國資主導的基建及製造業投資起到穩增長的效果；而汽車工業的良好開局，亦成為保增長的重要力量，有助抵銷內房產業鏈不振的負面影響。此外，今年首兩個月民間固定投資結束了連續8個月的跌勢，亦是一個正面信號，若首季確認止跌回穩，次季有望在這基礎下提速復甦。

如今中國正減輕經濟對房地產的依賴，房地產市場不會消滅，但存在的意義在於「房住不炒」，即是滿足居民的住屋需要，而以目前內地房屋存量供大於求來看，要消化龐大庫存絕對不是三、兩月能做到。更何況，如今就連國資大型房企都出現債務問題，即使是用家，買樓都擔心買着爛尾盤，要重建市場信心，實非一朝一夕。早前當局透露研究設立房產預售資金保險制，是行出正確一步，但要解決保險機制的資金來源等問題，遠水難救近火。

故針對內房問題，今年能繼續朝化解債彈的角度逐步推進，繼續守住不發生系統性風險的底線，換來時間讓全社會接受重構經濟結構的新常態，累積財富得腳踏實地努力經營，不能再期望靠炒地炒樓致富。

作為全球第二大經濟體，中國的資本市場極待開發，但過去中國為求發展走捷徑的代價太高，在中美博弈的百年變局下已不能再冒險，只有鐵下心去槓桿、消泡沫，調整結構，提升經濟質量，哪管要一段時間犧牲高增長，也得確保換來可持續發展。有堅實的宏觀經濟作基礎，正是支持資本市場發展的重要基石。

是故，對中國市場前景，投資者最須保持耐性和信心。如無意外，債台高築的美國今年會啟動減息周期，也意味全球資金流向拐點將到臨。此前若迎來日本改變超寬鬆貨幣政策，絕非偶然，預示一場全球資金爭奪戰快將上演，而內部穩定正是「吸金」的必要條件。

在工業4.0主導的新經濟時代，中國需要的不是高勞動力、高樓價、高消費，而是要擺脫傳統增長模式，推動創新發展，所謂「新質生產力」，正是朝這方向進發，其具高科技、高效能、高質量的特色，以構建支持新發展的先進生產力。投資者若能認清這個大時代的發展方向，自然就能建立信心，掌握「錢途」！