產經

輪商精選：看好騰訊業績 考慮21837

內地今年首兩個月規模以上工業增加值按年升7%，好過預期的5.2%。國家統計局指，今年經濟有條件實現5%左右增長目標，又料通脹將呈現溫和上升趨勢。如看好經濟帶動港股，可留意恒指價外認購證21644，行使價17,889點，6月到期，實際槓桿14.2倍。相反，市場注視美國聯儲局本周議息結果，欲為不確定性作對沖可留意恒指中短期認沽證22626，行使價15,542點，6月到期，實際槓桿11倍。
騰訊控股(00700)本周三公布業績，綜合大行預測，受本土遊戲收入增長或放緩等因素影響，騰訊第四季非國際財務報告準則盈利料介乎296億至473億元人民幣，全年集團純利中位數料為1,561.35億元人民幣，升約35%。騰訊股價昨日跑贏大市，升逾2%，欲部署好倉可留意騰訊認購證21837，行使價372.2元，8月到期，實際槓桿8.3倍。
小米好友留意22408
小米集團(01810)則於今日公布業績，受惠物料成本下滑及新手機銷情，去年第四季非國際財務報告準則經調整淨利潤料介乎38億至41億元人民幣，按年升1.6至1.8倍。投資者除了業績外，亦可留意月底首款小米電動車正式上市。如看好業績，可參考小米認購證22408，行使價17元，8月到期，實際槓桿5.6倍。相反，淡倉部署可留意小米認沽證21229，行使價13.5元，5月到期，實際槓桿7.2倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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