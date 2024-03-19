輪商精選：看好騰訊業績 考慮21837
內地今年首兩個月規模以上工業增加值按年升7%，好過預期的5.2%。國家統計局指，今年經濟有條件實現5%左右增長目標，又料通脹將呈現溫和上升趨勢。如看好經濟帶動港股，可留意恒指價外認購證21644，行使價17,889點，6月到期，實際槓桿14.2倍。相反，市場注視美國聯儲局本周議息結果，欲為不確定性作對沖可留意恒指中短期認沽證22626，行使價15,542點，6月到期，實際槓桿11倍。
騰訊控股(00700)本周三公布業績，綜合大行預測，受本土遊戲收入增長或放緩等因素影響，騰訊第四季非國際財務報告準則盈利料介乎296億至473億元人民幣，全年集團純利中位數料為1,561.35億元人民幣，升約35%。騰訊股價昨日跑贏大市，升逾2%，欲部署好倉可留意騰訊認購證21837，行使價372.2元，8月到期，實際槓桿8.3倍。
小米好友留意22408
小米集團(01810)則於今日公布業績，受惠物料成本下滑及新手機銷情，去年第四季非國際財務報告準則經調整淨利潤料介乎38億至41億元人民幣，按年升1.6至1.8倍。投資者除了業績外，亦可留意月底首款小米電動車正式上市。如看好業績，可參考小米認購證22408，行使價17元，8月到期，實際槓桿5.6倍。相反，淡倉部署可留意小米認沽證21229，行使價13.5元，5月到期，實際槓桿7.2倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：