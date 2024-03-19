宏觀剖析：現金配置正處轉捩點

對於現在會否是投資者減少現金配置的時機，目前認為現金收益依舊吸引。在美國，貨幣市場基金持有約6萬億美元的資產。去年貨幣市場平均收益率達到5.2%，而相較之下，長期歷史平均值僅有3.3%，過去10年更是近乎於零，因此不難理解現金備受追捧。

其實，觀察所見，收益和估值的變化迅速，例如去年底的一些例子提醒大家，當利率預期發生變化時，如果不參與固定收益和股票市場的更廣泛投資，就會錯失升值機會。同時，持有現金有再投資風險。在收益率曲線前端進行投資，雖然目前可以獲得不俗的收益，但當這些票據到期，需要重新配置資金時，同樣的收益機會可能已不再存在。

固定收益投資潛力增 市場開始重新檢視現在的經濟環境。隨着美國經濟有望軟着陸，聯儲局可能放鬆緊縮的貨幣政策，屆時利率下跌往往會為固定收益市場帶來強勁回報，因此，固定收益的機會廣泛。由於企業債券基本面強勁，這在經濟緩慢增長的大環境下可發揮一定的保護作用。美國市政債券既可以提供可觀的收益，同時也具備潛在的稅務優勢。許多結構性產品（由特定類型個人貸款組合而成的投資工具）估值吸引，且與相同存續期債券相比，可提供更高收益。

另外，多板塊投資至關重要。歷史上，股息分紅幾乎佔股票總回報的35%，但過去10年這一比例僅為16%。在現時市場環境下，增加股票投資組合的收益佔比似乎是明智之舉。總括而言，現金確實處於轉捩點，轉投較具收益潛力的投資（即固定收益）更為合理。

富蘭克林鄧普頓