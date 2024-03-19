簡訊一覽
●捲入中美角力風暴的藥明康德(02359)去年多賺21.29%至106.9億元（人民幣‧下同），每10股派息9.8336元；收入升2.5%至403.4億元，其中美國僅升0.92%至261.3億元，剔除新冠商業化項目後則增長42%。公司預計今年收入將介乎383億至405億元，撇除特定商業化生產項目後增長2.7至8.6%，並會繼續推進泰興、美國及新加坡等多項設施的設計和建設。
●金蝶國際(00268)去年收入增長16.71%至56.79億元（人民幣‧下同），雲服務業務收入增長21.3%，整體虧損縮窄46.06%至2.09億元。
●閱文集團(00772)去年賺8.04億元（人民幣‧下同），按年增加32.34%；整體毛利率48.1%，按年減4.7個百分點，不派息。
●投資推廣署宣布，其委託進行的《香港家族辦公室市場研究》顯示，香港有超過2,700間單一家族辦公室，截至2022年底資產管理規模達30.5萬億元，有逾1.25萬名超高淨值人士，在全球城市名列榜首。
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