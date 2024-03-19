Uber與澳洲的士業和解 賠近14億

美國上市的全球共乘服務巨企Uber昨日宣布，與澳洲的士業界達成和解，賠償2.72億澳元（折合近14億港元），不僅是澳洲史上第五大集體訴訟和解方案，也是全球首例。Uber股價早段曾跌1.59%。

事緣早在2019年，澳洲Maurice Blackburn Lawyers代表8,000多名的士業者與司機向當地最高法院提出集體訴訟，控告Uber在2012年進軍澳洲後破壞當地乘車產業領照法律及執照價值，並進一步瓜分獲利，至昨日雙方終於達成和解協議，料為其他市場提供重要參考。

道指早段升169點 美股方面，市場不斷推遲對聯儲局首次減息時間點的預期，外媒一項針對38位權威經濟學家的調查顯示，多數學者都認為聯儲局要待9月才會減息，比起反映利率期貨市場的FedWatch工具顯示的6月還要晚；更有逾三分之二的經濟學家估計，當局今年內只會減息兩次或更少。

哈佛大學經濟學家、曾任美國國家經濟委員會主任的Jason Furman表示，聯儲局的確有減息的意願，但「預計對抗通脹的最後一段路會相當頑固」。而由於減息預期推遲，美國國債的孳息率近期亦顯著回升，10年期債息亦已回到4.3厘以上。一直看淡美股的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson則指出，4.35厘將會是10年期債息的重要技術關口。

Wilson認為，去年底美股因為債息下跌而展開了一輪升勢，如今正要測試股市是否仍然對息口敏感，4.35厘的關鍵位將會是考驗美股能否捱住高息影響的水平。美股周一早段向好，道指曾升169點，報38,884點；標指升57點，報5,174點；納指升273點，報16,246點。

Reddit傳超購逾4倍 在人工智能（AI）發展方面一直未有重大消息的蘋果公司（Apple Inc.），有傳正打算引入競爭對手的「Gemini」AI模型到iPhone，亦有指其與OpenAI亦正在洽談當中，惟尚未能確認最終會引入哪些AI。Apple股價早段曾升2.72%。

另外，正在推進首次公開招股（IPO）的網絡討論區Reddit將於本周三正式定價及掛牌，有傳目前其IPO已錄得4到5倍的超額認購。此前有傳其上市目標定價為每股31至34美元。