憧憬加息 日股飆千點

瑞銀估央行續買債 利率明年底見一厘 日本央行將於今日公布議息結果，瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道預計，央行除了會加息以擺脫負利率外，同時還停止量化質化寬鬆（QQE），包括取消孳息率曲線控制（YCC）政策、宣布停止買入交易所買賣基金（ETF）及房地產信託基金（Reits）。展望未來，儘管市場預期明年底日本央行的政策利率只會加至0.5厘，但他直言「這種預測有點奇怪」，並料明年底政策利率會升至一厘甚至更高的水平。

足立正道指出，普遍日本民眾仍不相信通脹能夠長期維持在2%以上，但他認為2%的通脹會在未來數年持續，而且撇除通脹後的實際經濟年化增長可以達到2至3%。背後原因在於日本的薪酬漲幅有很大的驚喜，繼而有望轉化為持續的通脹及消費增長動力，所以他相信日本央行的加息步伐比市場預期更大。

另外，美國是否陷入衰退亦會影響到美日息差，繼而左右接下來日本央行的決策。根據目前瑞銀投資銀行美國團隊的觀點，美國經濟會步入衰退，而聯儲局會在6月開始減息；基於此情景，日本央行會在今日加息，之後維持利率不變，直到明年4月才會再次加息。不過，足立對此預測明顯有所保留，並提出了另一種情景假設，即美國經濟不會衰退，而日本亦會在今年10月再度加息。

Yen兌港元料闖5.5算 雖然預期日本央行會取消YCC，但他認為央行會繼續買債，以免債息急劇飆升；同時會承諾一段時間內不會出售手頭的ETF。至於對今年日圓匯率的預測，他則引用了瑞銀的機構觀點（即美國衰退的情景）指日圓兌每美元可能會升至140（相當每百日圓兌5.571港元）。

就在議息結果公布前夕，日本股市的反應相當正面，日經平均指數昨日收升1,032點或2.67%，報39,740點。日圓走勢則偏軟，兌每美元曾見149.33，相當於每百日圓兌5.237港元。瑞銀投資銀行日本股票策略師Nozomi Moriya繼續看好日股前景，原因包括企業治理改善等結構式利好因素。

她又提到，目前日股的估值尚未完全反映利好因素的影響，依然低於全球平均水平；同時，日本市場仍可繼續受惠於外資的流入，相對於中國市場更加穩固，包括「友岸外判（friend-shoring）」在內的趨勢可以推動資金繼續轉向日本。

中小型股望追落後 值得留意的是，雖然日經指數此前已創下歷史新高，但同為日本主要股指的東證指數的表現卻明顯落後。Moriya解釋，這是由於目前資金主要流向大市值企業，但她認為這種情況在下半年會有所改變，屆時中小型市值的股票亦有機會追落後。

日經平均指數近月走勢