特步冀今年銷售增逾10%
特步國際(01368)去年純利按年增長11.75%至10.3億元（人民幣‧下同），收入按年增10.94%至143.45億元；宣派末期股息每股8港仙，可以股代息，連同中期息，全年派息率50%。集團首席財務官楊鷺彬指，今年整體銷售額增長目標不少於10%，坦言目標較為保守，但礙於目前內地消費前景不明，「有增長已屬難得，最主要保持庫存健康及盈利」。
集團主席兼行政總裁丁水波補充，儘管疫情後其他消費復甦有點不似預期，但體育用品仍有增長，加上國策推動運動產業發展，希望今年繼續保持良好增長。
期內，特步主品牌營業利潤18.91億元，按年增7.52%；索康尼及邁樂為首的專業運動類別轉虧為盈，賺841.4萬元。蓋世威（K-Swiss）、帕拉丁等時尚運動類別的虧損則略為縮至1.83億元。
集團去年毛利率增加1.3個百分點至42.2%，主品牌及其他品牌業務各超過40%。楊鷺彬指出，過去子品牌收入大多屬海外的批發銷售，使毛利率受壓，相信隨着更多的直營店帶動能有所改善。
利郎純利升18% 股價照跌
同日公布業績的有中國利郎(01234)，去年盈利按年增加18.38%至5.3億元；派末期息每股13港仙，另派特別息5港仙。不過，兩股股價昨日均受壓，特步收跌4%，中國利郎跌3.6%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：