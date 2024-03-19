特步冀今年銷售增逾10%

集團主席兼行政總裁丁水波補充，儘管疫情後其他消費復甦有點不似預期，但體育用品仍有增長，加上國策推動運動產業發展，希望今年繼續保持良好增長。

期內，特步主品牌營業利潤18.91億元，按年增7.52%；索康尼及邁樂為首的專業運動類別轉虧為盈，賺841.4萬元。蓋世威（K-Swiss）、帕拉丁等時尚運動類別的虧損則略為縮至1.83億元。

集團去年毛利率增加1.3個百分點至42.2%，主品牌及其他品牌業務各超過40%。楊鷺彬指出，過去子品牌收入大多屬海外的批發銷售，使毛利率受壓，相信隨着更多的直營店帶動能有所改善。