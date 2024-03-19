鐵塔全年溢利多一成 股息率4.4厘

集團表示，去年營業開支累計795.07億元，按年增0.8%；營業開支佔營業收入比重為84.6%，按年跌一個百分點；淨財務費用累計27.84億元，按年跌3.3%；全年資本開支317.15億元，按年增21%；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）達到635.51億元，按年增1.1%，EBITDA率為67.6%，反映經營效益穩步提升；淨利潤率為10.4%。

截至去年底止旗下塔類站址達204.6萬個，按年減9,000個，塔類站均租戶亦從2022年底的1.74戶提升到1.79戶；電訊商塔類租戶達到342.4萬戶，按年增6.2萬戶，電訊商塔類站均租戶由2022年底的1.65戶提升到1.68戶。