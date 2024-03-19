鐵塔全年溢利多一成 股息率4.4厘
中國鐵塔(00788)公布，截至去年底止年度賺97.5億元（人民幣‧下同），按年增長10.95%，派末期息每股0.03739元，全年派息比率75%。該股昨日收報0.94港元，股息率約4.46厘。
年內，集團營業收入940.09億元，按年增長2%。其中，塔類業務收入750.23億元，按年跌2.8%；室內分布式天線系統業務收入71.4億元，按年增長22.5%；智聯業務收入72.83億元，按年增27.7%；能源業務收入42.14億元，按年增31.7%。
資本開支317億增21%
集團表示，去年營業開支累計795.07億元，按年增0.8%；營業開支佔營業收入比重為84.6%，按年跌一個百分點；淨財務費用累計27.84億元，按年跌3.3%；全年資本開支317.15億元，按年增21%；EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）達到635.51億元，按年增1.1%，EBITDA率為67.6%，反映經營效益穩步提升；淨利潤率為10.4%。
截至去年底止旗下塔類站址達204.6萬個，按年減9,000個，塔類站均租戶亦從2022年底的1.74戶提升到1.79戶；電訊商塔類租戶達到342.4萬戶，按年增6.2萬戶，電訊商塔類站均租戶由2022年底的1.65戶提升到1.68戶。
去年集團實現經營活動現金流量淨額為328.4億元，自由現金流為11.25億元。截至去年底，集團總資產為3,260.07億元，帶息負債為946.26億元，淨債務槓桿率為31.4%。
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