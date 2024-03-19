汽車央企新考核快出台 東風飆17%

訂多角度指標推動發展 據了解，這3家汽車央企在今年都訂下較高的目標，一汽集團和長安汽車分別預計新能源汽車銷售50萬輛、75萬輛，東風集團計劃實現自主乘用車主力品牌全新車型全電動化，2025年銷量破百萬輛。本次考核的調整目標除了要推動企業優化，更重要的在於推動央企投資併購，加入對新能源市場的專業化整合。國資委還擬針對多個戰略性新興產業制訂多角度的考核指標，以推動相關產業發展。

東風集團副總經理尤崢表示，過去產品銷量九成來自合資品牌，合資帶來的銷售和利潤掩蓋了自主品牌的發展，導致國企難以明確在新能源發展的具體問題。分開考核後，國企關注的投資方向發生變化，正向戰略型新興產業發展，主要包括在電池和智慧化方面打造核心競爭力。

內地新能源汽車崛起，也觸發了減價戰，投資銀行摩根士丹利認為，這令今年傳統內燃機汽車企業前景進一步受壓，以東風集團去年初步業績錄得虧損為例，為行業響起警號。故在傳統汽車供應鏈中，該行更看好具有銷售、盈利能力，並具有更清晰的新能源汽車轉型路線圖的內燃機車企。在內燃機車市場的競爭格局下，國際同業已退出內地市場，並致力轉型往新能源汽車市場，這或令內地傳統OEM（原設備製造）包括長安汽車等，更有機會擴大內燃機車市場份額。