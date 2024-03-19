汽車央企新考核快出台 東風飆17%
針對東風汽車、第一汽車集團及長安汽車3家中央汽車企業的新考核辦法正在討論中，有指很快便會下發，而新考核體系或會納入包括市場佔有率、利潤結構、科技創新以及安全生產等新指標。消息刺激相關車企股價上漲，其中上周獲母企東風汽車增持315萬股H股的東風集團(00489)股價飆17.29%至3.73元收市；深圳上市的A股長安汽車亦漲6.35%。
訂多角度指標推動發展
據了解，這3家汽車央企在今年都訂下較高的目標，一汽集團和長安汽車分別預計新能源汽車銷售50萬輛、75萬輛，東風集團計劃實現自主乘用車主力品牌全新車型全電動化，2025年銷量破百萬輛。本次考核的調整目標除了要推動企業優化，更重要的在於推動央企投資併購，加入對新能源市場的專業化整合。國資委還擬針對多個戰略性新興產業制訂多角度的考核指標，以推動相關產業發展。
東風集團副總經理尤崢表示，過去產品銷量九成來自合資品牌，合資帶來的銷售和利潤掩蓋了自主品牌的發展，導致國企難以明確在新能源發展的具體問題。分開考核後，國企關注的投資方向發生變化，正向戰略型新興產業發展，主要包括在電池和智慧化方面打造核心競爭力。
內地新能源汽車崛起，也觸發了減價戰，投資銀行摩根士丹利認為，這令今年傳統內燃機汽車企業前景進一步受壓，以東風集團去年初步業績錄得虧損為例，為行業響起警號。故在傳統汽車供應鏈中，該行更看好具有銷售、盈利能力，並具有更清晰的新能源汽車轉型路線圖的內燃機車企。在內燃機車市場的競爭格局下，國際同業已退出內地市場，並致力轉型往新能源汽車市場，這或令內地傳統OEM（原設備製造）包括長安汽車等，更有機會擴大內燃機車市場份額。
比亞迪新車開價近18萬
至於內地電動車龍頭比亞迪股份(01211)，昨日宣布其新款車型護衞艦07榮耀版上市，售價17.98萬元（人民幣‧下同），較之前推出冠軍版的起售價20.28萬元低11.3%。
另方面，從事汽車零件製造及銷售的華眾車載(06830)發盈警，預料在截至去年底止年度淨溢利約5,600萬元，低於2022年同期的1.17億元，主要由於其他收入及收益減少，以及研發開支增加。
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