潤啤多賺18% 派特息

業績公告顯示，潤啤去年全年收入有389.32億元，按年升10.4%。其中，啤酒收入佔368.65億元，升4.5%；白酒收入為20.67億元。

次高檔啤酒銷量升近19% 全年計，啤酒的未計利息及稅項前純利為68.89億元，按年升31%，而受惠整體銷量及營業額上升，以及部分包裝物成本下跌，啤酒業務全年毛利率亦按年上升1.7個百分點至40.2%；啤酒銷量按年升0.49%至111.51億升，其中次高檔及以上啤酒銷量按年升18.9%至約25億升，「喜力」、「雪花純生」、「老雪」和「紅爵」等產品按年有雙位數增長。

至於白酒業務，撇除因收購貴州金沙所產生的無形資產攤銷影響，未計利息及稅項前純利去年則錄得7.97億元。

無意加價 推進啤白融合 要留意的是，潤啤董事會主席侯孝海表示，公司正在推進「啤白（啤酒及白酒）融合」的雙輪驅動戰略，此亦是他們的最終目標，因觀乎市場上並無相關模式的公司；又指就算是白酒龍頭企業貴州茅台、五糧液，以至劍南春等一直以來都是以主幹品牌發展，惟潤啤採取的是不同策略，期望打造業界新模式。他又強調公司不會「以啤酒的模式去做白酒」。

該企副總裁魏強則指，早前接手白酒公司貴州金沙後，要解決庫存較高及價格倒掛等歷史問題，不過現時已基本掌握白酒企業營運方式，調整問題；又透露白酒業務今年首兩個月有50%的增長，對今年前景有信心。

此外，侯孝海預期，今年潤啤的銷售、收入及利潤3方面應有增長，既沒有加價計劃，亦沒有減價及打價格戰的意圖，前景形容是「樂觀為主、審慎為輔」；又指在內地民眾消費收縮的疲弱預期下，今年首兩個月的銷量與收入亦上升，連同去年第四季的升勢更連升6個月。

每手改為500股買賣 潤啤昨晚另外公布，4月11日起每手買賣單位改為500股，以昨日收市價計，每手市值將降至18,975元，冀提高股份流通性及擴大股東基礎。

華潤啤酒年度業績摘要