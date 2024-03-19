港股微彈成交縮 科指升1.2%跑贏

港股昨日窄幅上落，恒生指數低開30點，跌幅一度擴至79點，低見16,641點，其後止跌回升，最多揚80點，收市報16,737點，漲16點，終止連續3日的跌勢，全日高低波幅160點，成交按日勁縮31.12%至958.12億元。「北水」再淨買入29.31億元，累計23日淨流入776.13億元。