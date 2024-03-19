港股微彈成交縮 科指升1.2%跑贏
港股昨日窄幅上落，恒生指數低開30點，跌幅一度擴至79點，低見16,641點，其後止跌回升，最多揚80點，收市報16,737點，漲16點，終止連續3日的跌勢，全日高低波幅160點，成交按日勁縮31.12%至958.12億元。「北水」再淨買入29.31億元，累計23日淨流入776.13億元。
國企指數升27點或0.47%，報5,848點；科技指數收報3,594點，漲44點或1.25%，跑贏大市。
滬深市齊揚 寧德漲逾5%
內地A股3大指數全線做好，滬綜指收報3,084點，升30點或0.99%，創逾5個月新高；深成指收漲140點或1.46%，報9,752點；深圳創業板指數重上1,900點關，收報1,926點，升42點或2.25%，兩指數齊創近4個月收市高位。滬深兩市成交合計增兩成，至逾1.13萬億元（人民幣‧下同）。
滬深股通日內淨買入28.25億元，連續7日增持，從事製銷電池業務的A股「股王」寧德時代去年收入突破4,000億元，兼豪派息220.6億元，帶挈股價勁飆5.5%，並成為昨日深股通成交最活躍股份，資金單日狂掃10.37億元。
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