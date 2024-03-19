許家印財務造假 終身禁入證券市場

經調查後，早年借殼深深房「回A」不成的恒大地產，透過提前確認收入讓2019年及2020年的收入虛增5,641億元！實際上，2019年收入及盈利分別有50.14%及63.31%屬虛增，2020年更分別有78.54%及86.88%屬虛增。2020年5月至2021年4月憑假數發行5筆本金合共208億元的境內債。

恒大地產被罰款逾41億 中證監狠批時任董事長許家印全面管理各項業務，授意他人給年報業績注水，其左右手、時任副主席兼總裁夏海鈞實際統籌管理日常經營事務，組織安排編製虛假財務報告，跟許一樣是「手段特別惡劣，情節特別嚴重」，所以也被終身禁入內地證券市場。

本次裁決還涉及恒大地產未按規定及時刊發2021年年度報告、2022年中期及年度報告、披露重大訴訟仲裁及未能清償到期債務的情況。就以上各種違規行為，中證監向多次債務違約的恒大地產罰款41.75億元，並向夏海鈞罰1,500萬元，以及另外5名恒大高管罰款合共2,320萬元。公司表明放棄陳述、申辯及聽證的權利。

然而，許家印被開鍘，改變不了內房危機沉重拖累中國經濟的事實。國家統計局昨日發布的房地產數據可謂慘不忍睹，房地產開發景氣指數上月跌至92.13，Wind資料顯示此乃1995年3月有紀錄以來新低，而今年首兩個月的房地產開發投資按年跌9%，遜預期，拖固定資產投資的後腿。

首兩月房企到位資金瀉24% 地產商融資狀況亦不容樂觀，今年首兩個月到位資金按年再瀉24.1%，跌幅較去年同期多8.9個百分點，主要是售樓面積「仆直」下，定金及預售款銳減34.8%，個人按揭貸款大跌36.6%；同時自籌資金挫15.2%，國內貸款則跌10.3%。