華3大經濟引擎復甦失衡

首兩月消費僅增5.5%遜色 工業固投勝預期 中央去年下半年不斷搶救經濟後，內地今年首兩個月的零售及投資「開門紅」表現終於出爐，社會消費品零售總額按年增長5.5%，遜預期，撇除汽車則按年增長5.2%，均慢過去年全年，同期固定資產投資按年多4.2%，勝預期。然而，國統局官員解釋數據時亦不敢自滿，強調「內地有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還需鞏固」。

1月青年失業率14.6% 就業方面，首兩個月及2月份的城鎮調查失業率均為5.3%，比去年12月及今年1月分別高0.2個百分點及0.1個百分點，16至24歲青年失業率在1月降至14.6%，但2月份數據未知。國統局強調，每月都會發布上一個月的分齡失業率，但要在月度經濟數據新聞發布會後兩、三天公布。

面對經濟大環境乃至個人收入的不確定性，官員也承認居民消費意願及信心有待進一步提升，但鑑於內地近期通縮，主動披露撇除價格因素後，上兩個月社會消費品按年增長6.2%。實物商品網上零售額按年增長14.4%，增速比去年高6個百分點，亦勝限額以上單位（一年營業額500萬元人民幣以上之零售商）的6.7%。

社會消費品零售總額乃「餐飲」及「商品」之總和，首兩個月分別按年增長12.5%及4.6%，均慢過去年12月及全年。撇除汽車、石油及製品類後的商品零售按年增約4.6%，其中服裝、鞋帽、針紡織品的增速降至1.9%，金銀珠寶的增速降至5%。

67%工業產品增長加快 國統局另外公布，上兩個月規模以上工業增加值按年增長7%，67.5%的產品錄得增加值勝去年，消費品則按年增長4.7%，「結束了2022年4月份以來連續低速增長或下降態勢」。

推動全國經濟增長的投資方面，上兩個月固定資產投資按年增速比去年全年加快1.2個百分點，製造業按年增長9.4%，其中高新製造業增長達10%，基建投資則按年增長6.3%。針對民企信心不足議題，國統局指，儘管首兩個月民間固產投按年增速僅0.4%，增幅遠遜國企的7.3%，撇除房地產開發項目後實際上按年增長7.6%。

然而，去年的原始數據亦被國統局稱為不可用來直接比較，否則固產投會按年跌5.1%，其中民企跌9.1%。就算用官方公布的增速，仍見外資企業固產投按年大跌14.1%。

隆基綠能傳裁員三成 國統局也補充，現時國際形勢仍複雜嚴峻，需求不足及企業盈利壓力較大等仍需有效應對。就在當局把新能源車、太陽能設備和鋰電池封為「出口新三樣」之際，太陽能設備龍頭、滬股通外資愛股隆基綠能驚傳擬裁員最多三成，逾兩萬人隨時丟飯碗，即使分析相信這個急速擴產、「內捲」嚴重的行業盈利能力明年有望復原。

野村證券中國首席經濟學家陸挺則表示，出廠價格受壓及工業利潤疲弱恐抑壓製造業投資，又重申財政差的省份會顯著拖低未來幾個月的固產投，直言經濟尚未見底。大華銀行稱，要實現「約5%」的全年增長目標，須推出更多財政及貨幣政策支持。

內地社會消費品零售總額按年增速