產經

華3大經濟引擎復甦失衡

內地居民消費意願及信心仍有待提升。 內地居民消費意願及信心仍有待提升。
內地居民消費意願及信心仍有待提升。
首兩月消費僅增5.5%遜色 工業固投勝預期
中央去年下半年不斷搶救經濟後，內地今年首兩個月的零售及投資「開門紅」表現終於出爐，社會消費品零售總額按年增長5.5%，遜預期，撇除汽車則按年增長5.2%，均慢過去年全年，同期固定資產投資按年多4.2%，勝預期。然而，國統局官員解釋數據時亦不敢自滿，強調「內地有效需求不足問題猶存，經濟持續回升向好基礎還需鞏固」。
1月青年失業率14.6%
就業方面，首兩個月及2月份的城鎮調查失業率均為5.3%，比去年12月及今年1月分別高0.2個百分點及0.1個百分點，16至24歲青年失業率在1月降至14.6%，但2月份數據未知。國統局強調，每月都會發布上一個月的分齡失業率，但要在月度經濟數據新聞發布會後兩、三天公布。
面對經濟大環境乃至個人收入的不確定性，官員也承認居民消費意願及信心有待進一步提升，但鑑於內地近期通縮，主動披露撇除價格因素後，上兩個月社會消費品按年增長6.2%。實物商品網上零售額按年增長14.4%，增速比去年高6個百分點，亦勝限額以上單位（一年營業額500萬元人民幣以上之零售商）的6.7%。
社會消費品零售總額乃「餐飲」及「商品」之總和，首兩個月分別按年增長12.5%及4.6%，均慢過去年12月及全年。撇除汽車、石油及製品類後的商品零售按年增約4.6%，其中服裝、鞋帽、針紡織品的增速降至1.9%，金銀珠寶的增速降至5%。
67%工業產品增長加快
國統局另外公布，上兩個月規模以上工業增加值按年增長7%，67.5%的產品錄得增加值勝去年，消費品則按年增長4.7%，「結束了2022年4月份以來連續低速增長或下降態勢」。
推動全國經濟增長的投資方面，上兩個月固定資產投資按年增速比去年全年加快1.2個百分點，製造業按年增長9.4%，其中高新製造業增長達10%，基建投資則按年增長6.3%。針對民企信心不足議題，國統局指，儘管首兩個月民間固產投按年增速僅0.4%，增幅遠遜國企的7.3%，撇除房地產開發項目後實際上按年增長7.6%。
然而，去年的原始數據亦被國統局稱為不可用來直接比較，否則固產投會按年跌5.1%，其中民企跌9.1%。就算用官方公布的增速，仍見外資企業固產投按年大跌14.1%。
隆基綠能傳裁員三成
國統局也補充，現時國際形勢仍複雜嚴峻，需求不足及企業盈利壓力較大等仍需有效應對。就在當局把新能源車、太陽能設備和鋰電池封為「出口新三樣」之際，太陽能設備龍頭、滬股通外資愛股隆基綠能驚傳擬裁員最多三成，逾兩萬人隨時丟飯碗，即使分析相信這個急速擴產、「內捲」嚴重的行業盈利能力明年有望復原。
野村證券中國首席經濟學家陸挺則表示，出廠價格受壓及工業利潤疲弱恐抑壓製造業投資，又重申財政差的省份會顯著拖低未來幾個月的固產投，直言經濟尚未見底。大華銀行稱，要實現「約5%」的全年增長目標，須推出更多財政及貨幣政策支持。
內地社會消費品零售總額按年增速內地社會消費品零售總額按年增速
內地社會消費品零售總額按年增速
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