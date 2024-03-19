康山未補價賣315萬 12年低
居屋樓王價崩，鰂魚涌康山花園有兩房單位，本月於未補價第二市場僅以315萬元成交，屬項目逾12年來新低價。
資料顯示，上址實用面積約431方呎，成交呎價約7,309元，同創該盤2014年4月之後最低。據了解，上述成交單位為10座極低層戶，而同面積單位於2011年12月成交價最低僅約235萬元，為對上低位。
凱德苑呎價一萬有找
市區新居屋二手單位呎價也跌穿一萬元。長沙灣凱德苑中層單位，實用面積約389方呎，未補地價市場以380萬元成交，呎價約9,769元，呎價創屋苑二手價新低。
移民業主回港平價沽貨。世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋顯明苑低層3室三房戶，實用面積約607方呎，原業主移居日本工作多年，趁撤辣專程回港賣樓，放盤不足3個月，累減約18%，外區客第二市場以342萬元購入，呎價約5,634元，低市價約10%。
公居屋買賣月飆2.6倍
據香港房屋委員會資料，3月第二市場公屋及居屋暫錄55宗成交，創去年2月後同期新高，較上月同期更升逾2.6倍。2月全月暫錄188宗同類成交。
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