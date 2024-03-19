利奧坊‧首隅加推25伙 平均呎價1.9萬
各大發展商車輪轉式推盤，恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧首隅，昨日加推價單2號，涉及25伙，折實平均呎價約19,047元，較首張價單高約0.8%。發展商指，扣除景觀樓層等因素後，是次屬原價加推，並公布周五首輪開售68伙。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，價單2號包括17伙一房戶及8伙兩房單位，實用面積由252至353方呎，折實價472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,385至20,486元。
SEASONS PLACE暫收6千票
會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，最快今日加推及公布首輪銷售安排。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目過去3日已接獲近6,000張入票，按已推出兩張價單計共298伙計，暫錄超額認購逾19倍。現時有約六成票源來自將軍澳及東九龍區，新界區及港島區則各佔約兩成。整體亦有約兩成入票人士具有內地背景。
泰峯落實周五次輪銷售
王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，首輪銷情報捷，發展商打鐵趁熱，昨加推價單3號，提供132伙。
該集團董事總經理王惠貞表示，項目定於周五作次輪銷售，價單發售132伙，並以招標形式發售27個三房單位、23個兩房單位。集團銷售總監陳芷湄指，最新加推的價單3號，單位涵蓋開放式至兩房間隔，折實價由約381.6萬至約809萬元，折實呎價13,800至17,049元。
佳悅個別單位劈價三成
餘貨盤劈價促銷。佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，昨修訂4張價單，將最高折扣率上調至33%，個別單位劈價達三成。佳寧娜地產董事總經理尹德輝稱，項目落實周五發售23伙減價單位，折實平均呎價約14,994元，199方呎的開放式戶折實價286.02萬元起。
以價單4號的23樓D室一房戶為例，實用面積283方呎，於去年11月折扣率4%，折實價636.67萬元，現時折實價降至444.34萬元，變相減價192.33萬元或30%。項目即日起對外開放兩個位處高層的現樓示範單位。另外，新鴻基地產(00016)的屯門兆康NOVO LAND第2A期，日前上載價單6號，提供168伙，折實平均呎價約13,923元，料屬原價加推，於周五起發售186伙。
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