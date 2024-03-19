利奧坊‧首隅加推25伙 平均呎價1.9萬

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，價單2號包括17伙一房戶及8伙兩房單位，實用面積由252至353方呎，折實價472.88萬至666.72萬元，折實呎價17,385至20,486元。

SEASONS PLACE暫收6千票 會德豐地產的將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，最快今日加推及公布首輪銷售安排。該公司副主席兼常務董事黃光耀表示，項目過去3日已接獲近6,000張入票，按已推出兩張價單計共298伙計，暫錄超額認購逾19倍。現時有約六成票源來自將軍澳及東九龍區，新界區及港島區則各佔約兩成。整體亦有約兩成入票人士具有內地背景。

泰峯落實周五次輪銷售 王新興集團的九龍灣觀塘道泰峯，首輪銷情報捷，發展商打鐵趁熱，昨加推價單3號，提供132伙。

該集團董事總經理王惠貞表示，項目定於周五作次輪銷售，價單發售132伙，並以招標形式發售27個三房單位、23個兩房單位。集團銷售總監陳芷湄指，最新加推的價單3號，單位涵蓋開放式至兩房間隔，折實價由約381.6萬至約809萬元，折實呎價13,800至17,049元。

王惠貞（左）表示，泰峯兩日套現逾17億元。 SEASONS PLACE引入全方位兒童發展概念，後排左二為黃光耀。