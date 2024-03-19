第一城兩房價重上5球 照蝕96萬

沙田第一城個別兩房樓價重上「5字頭」，惟原業主仍要損手離場，持貨近4年帳面仍蝕約96萬元。而昨日市場再現至少10宗蝕讓個案。

美聯何智豪表示，該屋苑26座連天台兩房戶，實用面積約326方呎，叫價約550萬元，減價28萬元後售出，成交價522萬元，呎價約16,012元，該盤兩房戶做價事隔超過半年再逾「5球」，原業主於2020年中以約618萬元購入，帳面貶值約15.5%。

浪濤灣6年輸248萬 中原王勤學稱，元朗Grand YOHO的5座高層G室，實用面積約539方呎，減價至845萬元易手，呎價約15,677元，成交價創同類型兩房戶8個月新高，買入近3年帳蝕155萬元，貶值約16%。元朗3月錄約133宗二手買賣，創一年單月新高。

該行李建華指出，荃灣海濱花園6座低層F室三房戶，剛以455萬元沽，呎價約9,155元，約3年半帳面跌價約22%，該區本月暫錄約160宗二手買賣。世紀21天生置業黃偉祺透露，屯門浪濤灣7座中層A室，連車位以880萬元沽，近6年帳面虧蝕248萬元。

港島藍籌繼續要蝕。中原盧鏡豪指，鴨脷洲海怡半島12座低層A室套三房戶，以824萬元成交，呎價約13,017元，原業主持貨約5年帳面蝕讓166萬元。