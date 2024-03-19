市區納米盤搶高 部分超豪宅租升

迷你及納米單位租盤搶手，部分樓盤下一個財政年度應課差餉租值升幅顯著，特別是市區單幢樓。

尖沙咀匯萃高層單位，實用面積約210方呎，租值亦由本年度約11.51萬元，上升約5%至下年度的約12.08萬元。

至於屯門納米樓菁雋，項目一個低層實用面積約128方呎的最細戶型，下年度租值報約6.32萬元，按年錄約2.9%增長。另一個提供納米戶的大埔嵐山，實用面積約181方呎單位，最新租值僅維持不變。屯門恆大‧珺瓏灣更出現跌幅，一個實用面積約224方呎迷你戶，下年度租值下跌約4.9%，跌至7.2萬元。