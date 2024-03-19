市區納米盤搶高 部分超豪宅租升
迷你及納米單位租盤搶手，部分樓盤下一個財政年度應課差餉租值升幅顯著，特別是市區單幢樓。
柏匯迷你戶飆一成
據差估署資料，筲箕灣柏匯一個實用面積約209方呎迷你單位，新年度租值11.52萬元，較本年度約10.48萬元，按年攀升約一成。
尖沙咀匯萃高層單位，實用面積約210方呎，租值亦由本年度約11.51萬元，上升約5%至下年度的約12.08萬元。
至於屯門納米樓菁雋，項目一個低層實用面積約128方呎的最細戶型，下年度租值報約6.32萬元，按年錄約2.9%增長。另一個提供納米戶的大埔嵐山，實用面積約181方呎單位，最新租值僅維持不變。屯門恆大‧珺瓏灣更出現跌幅，一個實用面積約224方呎迷你戶，下年度租值下跌約4.9%，跌至7.2萬元。
四叔白加道屋揚3%
另邊廂，本港住宅租金持續回升，部分富豪持有的超級豪宅應課差餉租值同時向上。據差估署資料，恒基地產(00012)創始人「四叔」李兆基位於山頂白加道35號的3幢洋房，下年度租值上升約2.9至3.2%，連同停車場部分，整項目合計新年度租值2,490.24萬元，按年回升約3%。
此外，由長和系資深顧問李嘉誠持有的南區深水灣道79號大屋，最新租值903.6萬元，按年維持不變。而騰訊控股(00700)主席馬化騰的南區大浪灣道13號，最新租值1,281萬元，已連續兩年沒有變化，料續為香港租值最大單一洋房項目。絲寶集團梁亮勝的南區淺水灣道89號租值連跌兩年，下一個財政年度再跌約3%，跌至1,169.4萬元。
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