國金1期全層高峰挫三成

本港經濟環境有待復甦，核心商業區甲級寫字樓租金仍然受壓。據政府公布的最新應課差餉租值資料，中環國際金融中心1期3層樓面下一個財政年度租值約6,376.8萬元，較本財年再跌約5%，已連挫兩個年度，較高峰期低近三成。

中環中心下滑7% 上述單位為項目10至12樓，2019至2020年度時租值約9,072萬元，最新租值低約2,695.2萬元。事實上，該期數的商廈單位租值跌幅普遍約5%。惟國際金融中心2期單位下年度租值普遍未有變化。

至於區內的中環中心租值跌幅更驚人，該商廈79樓一個單位，最新租值約278.4萬元，按年大跌約7.2%，已連挫4年。該項目50樓全層單位下年度租值約1,443.6萬元，按年亦跌約7%。屬該區傳統甲廈的環球大廈，其中27樓最新租值約601.2萬元，按年亦跌約19.2萬元，挫幅約3.1%。

不過，金鐘個別商廈租值明顯反彈。海富中心寫字樓單位租值升幅普遍達9%，其中1座9樓一個單位，最新租值約162萬元，較本年度漲約9.8%。