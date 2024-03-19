廣東道舖租值再插34%

尖沙咀1881 HERITAGE個別舖位租值跌幅擴大。

北上消費熱潮 內地豪客減少 個別旺區下調 疫後全面通關，旅客帶動本港整體零售市場氣氛向好，惟港人北上消費成風，內地個人遊消費模式改變，核心區仍有個別街舖租金持續向下。據最新公布的2024至2025財政年度應課差餉租值資料，銅鑼灣有地舖租值跌幅約兩成，而尖沙咀更大跌逾34%。

銅鑼灣舖冧租20% 差餉物業估價署昨日公布的下年度應課差餉租值資料顯示，銅鑼灣記利佐治街1號金百利中心地下1號舖，2024至2025年度的租值約292.8萬元，較本年度再跌約73.2萬元，挫幅約20%，已連挫4個年度，本年度跌幅約19.7%，反映跌勢持續。而較疫情爆發前的2019年度，低約63.6%。該舖高峰期租值曾高達1,182萬元。

區內羅素街60號地下B號舖，最新租值約318萬元，較本年度再跌約10.2%，已連挫5個年度。不過，鄰近的羅素街8號及金朝陽中心個別地舖，最新年度估值未有升跌，結束4個年度連跌局面，反映該街道租金跌勢喘定，但仍比疫情爆發前的年度低逾60至逾70%。

曾為本港呎租最貴的同區景隆街地舖，租值錄得連跌4年後反彈，其中，該街道的A2號迷你舖，最新租值約57.6萬元，按年上升約兩成，惟較疫情前仍低約65.2%。

另方面，旅客重點購物區的尖沙咀，區內個別大型舖位租值跌幅仍驚人。區內廣東道2A號的1881 HERITAGE地下G12及G13舖，下年度最新租值約708萬元，按年顯著跌約372萬元，挫幅擴大9.4個百分點至約34.4%，較2019年度仍低約75.2%。

上水挫23% 4連跌 同區海防道35至37號地下C舖，下年度租值約162萬元，按年再挫約11.2%，並連跌4年。不過，由國際電話品牌租用的區內廣東道100號彩星集團中心地舖及一樓等，最新租值均維持不變。

鄰近內地的上水舖位租值跌幅罕有出現雙位數。其中，龍琛路78號地下及閣樓，下年度租值約136.8萬元，較本年度大幅減少約42萬元，跌幅約23.5%，並已連挫4個年度。而元朗教育路2號及大棠路34號地下1號舖，最新租值約190.8萬元，按年亦顯著下跌約15%。

對於核心區商舖租值有升有跌，盛滙商舖基金創辦人李根興解釋，核心區大型舖位消費力未完全恢復，連鎖大品牌租舖態度較審慎，反而區內細舖租金較獲承接，租金亦相對被推高。

細舖租金升幅看俏 未來核心區整體舖位租金已有改善，料今年會平均上升約10至15%，面積數百方呎的細舖較搶手，舖租升幅會較數千方呎大型舖位大，小型舖位升幅可達10至25%，大型舖位升約10至15%。

各區舖位租值下跌個案