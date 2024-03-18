券商點股：港股整固後望再上
港股上周走勢有所改善，並一度上試前一級浪頂17,135點的關鍵阻力，不排除有先整理整固一下的機會，而16,600點是目前的好淡分水線，守穩的話，總體整固待升格局可望保持。本周騰訊控股(00700)公布業績，以及美國聯儲局的議息會議，將會是影響港股走勢的關鍵因素，宜多加注意。
紫金礦業(02899)本輪升勢始於2月中，主要是受惠於黃金價格創出歷史新高的刺激推動。近日，由於受到巴拿馬當地抗議活動和政府政策變動的影響，第一量子礦業旗下的巴拿馬銅礦突然宣布停產，消息刺激倫敦5月期銅價格抽升至接近一年新高，情況也對紫金股價帶來新一輪的正面推動。
紫金升勢料持續
事實上，黃金相關業務包括加工、冶煉以及貿易，佔了紫金的總體收入逾30%，至於跟銅相關的包括冶煉銅以及銅精礦，收入佔比也達23%。因此，在現時金價和銅價雙雙攀升的情況下，相信對紫金可以構成更大的上升動力。建議可於股價回試15元或以下買入，向上阻力位18元，支持位13.5元。
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