券商點股：港股整固後望再上

紫金升勢料持續

事實上，黃金相關業務包括加工、冶煉以及貿易，佔了紫金的總體收入逾30%，至於跟銅相關的包括冶煉銅以及銅精礦，收入佔比也達23%。因此，在現時金價和銅價雙雙攀升的情況下，相信對紫金可以構成更大的上升動力。建議可於股價回試15元或以下買入，向上阻力位18元，支持位13.5元。